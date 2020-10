Live-Non è la d’Urso: tutti gli ospiti dell’11 ottobre, torna anche l’ascensore (Di domenica 11 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda oggi 11 ottobre 2020? Tante le cose di cui si parlerà in questo nuovo appuntamento del programma di Barbara d’Urso e non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano proprio i nomi di tutti gli ospiti che vedremo questa sera su Canale 5. L’Ares Gate tiene ancora botta: Adua e Massimiliano sono nella casa del Grande Fratello VIP, dove scelgono di non esprimersi molto sul passato, dicendo che legalmente non ne possono parlare ma non immaginano che fuori, si è già detto tantissimo di questa vicenda. Ma non solo…Scopriamo i nomi di tutti gli ospiti che animeranno la puntata di Live questa sera. Live-NON E’ LA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di-Non è la d’Urso in onda oggi 112020? Tante le cose di cui si parlerà in questo nuovo appuntamento del programma di Barbara d’Urso e non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano proprio i nomi digliche vedremo questa sera su Canale 5. L’Ares Gate tiene ancora botta: Adua e Massimiliano sono nella casa del Grande Fratello VIP, dove scelgono di non esprimersi molto sul passato, dicendo che legalmente non ne possono parlare ma non immaginano che fuori, si è già detto tantissimo di questa vicenda. Ma non solo…Scopriamo i nomi digliche animeranno la puntata diquesta sera.-NON E’ LA ...

