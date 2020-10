Lamorgese: “Non sono i migranti a portare il Covid” (Di domenica 11 ottobre 2020) La ministra Lamorgese a ‘Radio 24′: “E’ il momento della responsabilità di tutti”. ROMA – In un’intervista ai microfoni di Radio 24, la ministra Lamorgese è ritornata sull’emergenza coronavirus: “Le forze di polizia hanno dimostrato una grande capacità di controllo, con umanità e professionalità – ha ricordato la titolare del Viminale, riportata da Rai News – è arrivato il momento della responsabilità di tutti. Non può esserci un appartenente alle forze di polizia dietro ognuno di noi. Anche da parte degli esercenti ci vuole senso di responsabilità, questa battaglia bisogna vincerla tutti insieme. Il momento è difficile, guardavo nei bar all’aperto a Milano e i tavolini erano molto ravvicinati. Anche questo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020) La ministraa ‘Radio 24′: “E’ il momento della responsabilità di tutti”. ROMA – In un’intervista ai microfoni di Radio 24, la ministraè ritornata sull’emergenza coronavirus: “Le forze di polizia hanno dimostrato una grande capacità di controllo, con umanità e professionalità – ha ricordato la titolare del Viminale, riportata da Rai News – è arrivato il momento della responsabilità di tutti. Non può esserci un appartenente alle forze di polizia dietro ognuno di noi. Anche da parte degli esercenti ci vuole senso di responsabilità, questa battaglia bisogna vincerla tutti insieme. Il momento è difficile, guardavo nei bar all’aperto a Milano e i tavolini erano molto ravvicinati. Anche questo ...

