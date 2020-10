Irlanda | cinque giocatori non scenderanno in campo contro il Galles | uno di loro positivo al Covid

(Di domenica 11 ottobre 2020)della Repubblica d’non potranno scendere inil, match valido per la quarta giornata di Nations League, dato che uno diè risultatoal-19. Saranno inoltre indisponibili altri quattroche hanno avuto stretti contatti con il calciatore in questione. Non ci saranno neanche gli attaccanti Connolly e Idah, esclusi già giovedì prima della semifinale degli spareggi di qualificazione all’Eurola Slovacchia

C'è tanto granata nella tornata internazionale che in questi giorni ha fermato ai maggiori campionati. A rappresentare la Salernitana in giro per l'Europa sono in cinque: ...