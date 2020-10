Inghilterra-Belgio, Lukaku in gol su rigore: è 1-0 (VIDEO) (Di domenica 11 ottobre 2020) Ci pensa lui, Romelu Lukaku contro gli ex tifosi che per tanti anni l’hanno visto e criticato in Premier League. Oggi l’attaccante belga – ex Chelsea, Everton e Manchester United – incanta con la maglia dell’Inter ed è come sempre protagonista in Nazionale. A farne le spese proprio l’Inghilterra passata in svantaggio al 15′ per un calcio di rigore conquistato e trasformato da Lukaku, autore dell’1-0 nel match di Nations League 2020/2021. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Ci pensa lui, Romelucontro gli ex tifosi che per tanti anni l’hanno visto e criticato in Premier League. Oggi l’attaccante belga – ex Chelsea, Everton e Manchester United – incanta con la maglia dell’Inter ed è come sempre protagonista in Nazionale. A farne le spese proprio l’passata in svantaggio al 15′ per un calcio diconquistato e trasformato da, autore dell’1-0 nel match di Nations League 2020/2021.

