Covid, Speranza: "Stop a feste private. Ci saranno più controlli" (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico , il ministro della Salute Roberto Speranza parla delle novità in vista del prossimo Dpcm . "Speriamo che la firma del nuovo Dpcm ci sia già domani ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico , il ministro della Salute Robertoparla delle novità in vista del prossimo Dpcm . "Speriamo che la firma del nuovo Dpcm ci sia già domani ...

Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - StefanoFeltri : Ecco il piano anti-Covid del ministro Speranza: nuova stretta su sport e locali - Tg3web : Cgil in piazza a Roma per chiedere un grande patto per rafforzare la sanità pubblica, baluardo vitale durante quest… - Luisa07089301 : RT @CamilloRicordi: Una nota positiva che deve darci speranza e cauto ottimismo, se restiamo disciplinati, usiamo buon senso, e non facciam… - Lasiciliaweb : Covid: un tampone per uscire da isolamento. Speranza: 'Stop alle feste e più controlli' CLICCA PER LEGGERE -