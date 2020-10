Covid: quarantena 10 giorni, ed 1 solo tampone in uscita (Di domenica 11 ottobre 2020) È quanto è emerso dalla riunione tra il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute Speranza. Lunedì 12 ottobre cabina di regia con le Regioni, verso il nuovo Dpcm Leggi su ilsole24ore (Di domenica 11 ottobre 2020) È quanto è emerso dalla riunione tra il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute Speranza. Lunedì 12 ottobre cabina di regia con le Regioni, verso il nuovo Dpcm

LaStampa : Coronavirus, positiva al Covid organizza due feste per il compleanno del figlio: 60 invitati finiscono in quarantena - repubblica : Covid, il governo ferma il calcetto, alcol fino alle 21. E quarantena ridotta a 10 giorni - Corriere : Covid, verso stop a feste private e calcetto. Locali chiusi alle 24, quarantena di 10 ... - fabriziopagani1 : Non comprendo... state pensando di rinchiuderci nuovamente e poi bastano 10 gg e 1 tampone??? fate pace con Vs cerv… - tranellio : RT @Virus1979C: La decisione è presa: non sarà più necessario il doppio tampone negativo per confermare la fine della quarantena e l'avvenu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quarantena Covid: quarantena 10 giorni, ed 1 solo tampone in uscita Il Sole 24 ORE Heer positivo: era stato a contatto con Keller-Sutter

La positività al coronavirus del deputato democentrista per il momento ... non è stato raccomandato alcun test e neppure una quarantena, ha aggiunto il portavoce. Il consigliere nazionale Heer, 58 ...

Coronavirus, Cts: quarantena di 10 giorni e un tampone negativo per uscire

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico, riuniti per valutare nuove misure per il contenimento della pandemia di coronavirus, avrebbero deciso di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni. Inoltre, ...

La positività al coronavirus del deputato democentrista per il momento ... non è stato raccomandato alcun test e neppure una quarantena, ha aggiunto il portavoce. Il consigliere nazionale Heer, 58 ...Gli esperti del Comitato tecnico scientifico, riuniti per valutare nuove misure per il contenimento della pandemia di coronavirus, avrebbero deciso di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni. Inoltre, ...