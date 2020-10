Coming out di Carolina Morace: “Amo mia moglie e desideriamo un figlio, nel calcio troppa omofobia” (Di domenica 11 ottobre 2020) Carolina Morace, ex attaccante della Nazionale femminile di calcio si è confidata con il Corriere della Sera presentando sua moglie facendo Coming out in maniera serena e normale, come è giusto che sia: “Con mia moglie, Nicola Jane, desideriamo un figlio”, svela. Carolina Morace fa Coming out: “Amo una donna e faremo un figlio insieme”... L'articolo Coming out di Carolina Morace: “Amo mia moglie e desideriamo un figlio, nel calcio troppa omofobia” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ... Leggi su blogtivvu (Di domenica 11 ottobre 2020), ex attaccante della Nazionale femminile disi è confidata con il Corriere della Sera presentando suafacendoout in maniera serena e normale, come è giusto che sia: “Con mia, Nicola Jane,un”, svela.faout: “Amo una donna e faremo uninsieme”... L'articoloout di: “Amo miaun, nelomofobia” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ...

SkyTG24 : Carolina Morace fa coming out: 'Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia' - HuffPostItalia : Carolina Morace fa coming out: 'Amo Nicola Jane e voglio un figlio da lei' - stanzaselvaggia : Comunque Garko è veramente sfigato. Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tu… - creeptica : RT @bowiesmelodrama: praticamente se aprite l'# del coming out day trovate più eterosessuali che confessano le loro preferenze sul cibo cer… - AVRILand1D : RT @findusbastoncin: In italiano coming out si riferisce solo alle persone della comunità lgbtq. Questa giornata è nata per questo motivo,… -