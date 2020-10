Chrissy Teigen e le altre oltre il tabu dell’aborto spontaneo: «Bisogna parlarne» (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo l’ex first lady Michelle Obama, che oltre vent’anni fa ha vissuto il dramma di un aborto spontaneo, la perdita di un bambino è un argomento tabù di cui si parla ancora troppo poco: «Quello che nessuno ti dice è che l’aborto spontaneo accade spesso, a molte più donne di quanto avresti mai immaginato, dato il relativo silenzio intorno», ha scritto in Becoming, la sua biografia del 2018. «L’ho imparato solo dopo aver dichiarato a un paio di amici che avevo avuto un aborto, quando mi hanno risposto, riempiendomi di sostegno, che era successo anche a loro». Leggi su vanityfair (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo l’ex first lady Michelle Obama, che oltre vent’anni fa ha vissuto il dramma di un aborto spontaneo, la perdita di un bambino è un argomento tabù di cui si parla ancora troppo poco: «Quello che nessuno ti dice è che l’aborto spontaneo accade spesso, a molte più donne di quanto avresti mai immaginato, dato il relativo silenzio intorno», ha scritto in Becoming, la sua biografia del 2018. «L’ho imparato solo dopo aver dichiarato a un paio di amici che avevo avuto un aborto, quando mi hanno risposto, riempiendomi di sostegno, che era successo anche a loro».

