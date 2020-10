Carolina Morace esce allo scoperto: 'Sono sposata con una donna, nel calcio troppa omofobia' (Di domenica 11 ottobre 2020) Una delle più forti calciatrici di ogni tempo, non solo tra quelle italiane, prima donna ad aallenare una squadra di uomini in ambito professionistico, ha segnato gol a raffica. Poi è diventata ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) Una delle più forti calciatrici di ogni tempo, non solo tra quelle italiane, primaad aallenare una squadra di uomini in ambito professionistico, ha segnato gol a raffica. Poi è diventata ...

Corriere : Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa... - SkyTG24 : Carolina Morace fa coming out: 'Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia' - fedesene : Bellissima l’intervista di ?@MadameSwann? a ?@CarolinaMorace? Da leggere! - GraziaMarocco : RT @lucaserafini4: In un libro @CarolinaMorace racconta la sua omosessualità. Il mio @_AltroPensiero_ di oggi - Ossessionato1 : Carolina Morace fa coming out ma trank che lo immaginavamo eh Come per parecchi/e altri/e E non c’è nulla di male… -