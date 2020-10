Carlo Acutis: “l’Influencer di Dio” (Di domenica 11 ottobre 2020) Ieri 10 ottobre 2020 Carlo Acutis, il quindicenne morto nel 2016 in seguito ad una fulminante leucemia è stato proclamato Beato. Il giovane ha ricevuto la beatificazione nella Basilica superiore di Assisi. Carlo era molto legato alla città umbra perché devoto del suo patrono, San Francesco. Originario di Londra il quindicenne è cresciuto a Milano. Carlo nel corso della sua breve vita ha messo a frutto il talento informatico per accrescere la schiera di “follower di Gesù”. Papa Francesco, durante il “Christus vivit“, lo ha presentato ai giovani come modello di vita e di fede cristiana dell’era digitale. La proclamazione di beato pronunciata dal cardinale Agostino Vallini durante la messa celebrata ad Assisi ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Ieri 10 ottobre 2020, il quindicenne morto nel 2016 in seguito ad una fulminante leucemia è stato proclamato Beato. Il giovane ha ricevuto la beatificazione nella Basilica superiore di Assisi.era molto legato alla città umbra perché devoto del suo patrono, San Francesco. Originario di Londra il quindicenne è cresciuto a Milano.nel corso della sua breve vita ha messo a frutto il talento informatico per accrescere la schiera di “follower di Gesù”. Papa Francesco, durante il “Christus vivit“, lo ha presentato ai giovani come modello di vita e di fede cristiana dell’era digitale. La proclamazione di beato pronunciata dal cardinale Agostino Vallini durante la messa celebrata ad Assisi ha ...

