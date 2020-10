Calciomercato Juventus, colpo Alaba: l’assist arriva dall’agente (Di domenica 11 ottobre 2020) Nell’ultimo decennio, uno dei marchi di fabbrica della Juventus è stata l’abilità nell’ingaggiare giocatori a parametro zero. Da Pirlo a Pogba, da Llorente a Emre Can, sono stati tanti i colpi effettuati nel corso degli anni scorsi. Nonostante il Calciomercato si sia chiuso da poco meno di una settimana, la dirigenza bianconera sarebbe sempre vigile su potenziali occasioni da cogliere in grado di arricchire ulteriormente la rosa a disposizione del suo allenatore. Negli ultimi giorni si vociferava di un possibile interesse nei confronti di Angel Di Maria del PSG e di David Alaba del Bayern Monaco, entrambi giocatori che potrebbero sbarcare alla Juventus a parametro zero. LEGGI ANCHE: Juventus, il Calciomercato porta lo scambio: Dybala al Real ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Nell’ultimo decennio, uno dei marchi di fabbrica dellaè stata l’abilità nell’ingaggiare giocatori a parametro zero. Da Pirlo a Pogba, da Llorente a Emre Can, sono stati tanti i colpi effettuati nel corso degli anni scorsi. Nonostante ilsi sia chiuso da poco meno di una settimana, la dirigenza bianconera sarebbe sempre vigile su potenziali occasioni da cogliere in grado di arricchire ulteriormente la rosa a disposizione del suo allenatore. Negli ultimi giorni si vociferava di un possibile interesse nei confronti di Angel Di Maria del PSG e di Daviddel Bayern Monaco, entrambi giocatori che potrebbero sbarcare allaa parametro zero. LEGGI ANCHE:, ilporta lo scambio: Dybala al Real ...

