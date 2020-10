Ballando con le stelle, Mihajilovic: “Sono diventato un uomo migliore” (Di domenica 11 ottobre 2020) Un’esibizione attesissima quella di Sinisa Mihajlovic e della moglie Arianna sul palco di Ballando con le stelle. L’allenatore del Bologna, reduce da una dura lotta contro la leucemia e recentemente positivo al Coronavirus, ha ballato con sua moglie ritrovandosi, come lui stesso ha raccontato, in una veste totalemnte inedita. L’allenatore del Bologna ha ricordato il primo incontro con la moglie e come ha affrontato la malattia. Dopo l’esibizione c’è stato un ironico commento di Mihajlovic nei confronti di Ivan Zazzaroni, alla domanda di Mariotto su chi metterebbe in panchina, Mihajlovic ha risposto: “Nessuno, sono tutti bravi ma metterei in panchina quello li” ha detto indicando scherzosamente Zazzaroni. Il giornalista nel parlare di lui durante il programma ha elogiato il coraggio di Mihajlovic ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Un’esibizione attesissima quella di Sinisa Mihajlovic e della moglie Arianna sul palco dicon le. L’allenatore del Bologna, reduce da una dura lotta contro la leucemia e recentemente positivo al Coronavirus, ha ballato con sua moglie ritrovandosi, come lui stesso ha raccontato, in una veste totalemnte inedita. L’allenatore del Bologna ha ricordato il primo incontro con la moglie e come ha affrontato la malattia. Dopo l’esibizione c’è stato un ironico commento di Mihajlovic nei confronti di Ivan Zazzaroni, alla domanda di Mariotto su chi metterebbe in panchina, Mihajlovic ha risposto: “Nessuno, sono tutti bravi ma metterei in panchina quello li” ha detto indicando scherzosamente Zazzaroni. Il giornalista nel parlare di lui durante il programma ha elogiato il coraggio di Mihajlovic ...

