Verissimo | Lorella Cuccarini ancora contro Alberto Matano | “Dietro le quinte mi pugnalava”

(Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovo attacco diai danni dell’ex collega. Nuovo attacco diai danni dell’ex collega. Ospite a “” (la puntata è stata registrata, ma andrà in onda su Canale 5 oggi pomeriggio), la showgirl è tornata a parlare dei recenti dissapori avuti con il giornalista, in seguito alla … L'articolo: “Dietro lemi pugnalava” NewNotizie.it.

matteomancini83 : RT @MarioManca: Lorella Cuccarini rompe il silenzio a #Verissimo: «Hanno cercato di screditarmi, non ho pugnalato nessuno» - matteomancini83 : RT @LauraFrigerio: Lorella Cuccarini a Verissimo - MarioManca : Lorella Cuccarini rompe il silenzio a #Verissimo: «Hanno cercato di screditarmi, non ho pugnalato nessuno»… - zazoomblog : Lorella Cuccarini a Verissimo: “Matano faceva l’amico ma dietro le quinte invece…” - #Lorella #Cuccarini… - annatomasi1 : RT @InsalatinaMista: Verissimo, Lorella Cuccarini massacra Alberto Matano: 'Glielo ho detto guardandolo negli occhi', volano parole grossis… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Lorella

Lorella Cuccarini rompe per la prima volta il silenzio a Verissimo, parlando della tanto discussa mail mandata alla direzione della ‘Vita in Diretta’ prima dell’addio al programma condotto con Alberto ...Lorella Cuccarini, dopo un lungo periodo di silenzio, ha parlato delle polemiche che si sono scatenate a causa della fine della sua esperienza a La Vita in Diritta, al fianco del giornalista Alberto M ...