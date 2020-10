Spider-Man 3: Benedict Cumberbatch girerà le sue scene prima di Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Di sabato 10 ottobre 2020) Benedict Cumberbatch sarà sul set del nuovo film di Spider-Man 3 prima di iniziare a girare Doctor Strange in the Multiverse of Madness e ci sono anche ipotesi sull'importanza del suo ruolo. Benedict Cumberbatch sarà sul set del nuovo Spider-Man 3 prima di iniziare a girare Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo dice Comicbook.com, fornendo anche un indizio su quanto sarà importante il ruolo di Strange nel film dedicato a Peter Parker: le riprese di quest'ultimo inizieranno infatti la prossima settimana, mentre quelle del sequel di Doctor ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 ottobre 2020)sarà sul set del nuovo film di-Man 3di iniziare a girarein theofe ci sono anche ipotesi sull'importanza del suo ruolo.sarà sul set del nuovo-Man 3di iniziare a girarein theof. Lo dice Comicbook.com, fornendo anche un indizio su quanto sarà importante il ruolo dinel film dedicato a Peter Parker: le riprese di quest'ultimo inizieranno infatti la prossima settimana, mentre quelle del sequel di...

