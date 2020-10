Spagna-Svizzera 1-0: la Roja vince senza sforzo, e continua la sua corsa (Di sabato 10 ottobre 2020) Stasera 10 Ottobre 2020 alle ore 20:45 nello Stadio Alfredo di Stefano di Madrid si è disputata la partita di Uefa Nations League Spagna-Svizzera. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna per una disattenzione di un difensore della Svizzera. La Spagna non ha sprecato le sue energie, ma ha vinto con il minimo sforzo. Leggi anche: Spagna-Svizzera Nations League: le dichiarazioni pre-partita Formazioni Spagna (4-2-3-1): De Gea; Jesus Navas, Ramos, Pau Torres, Gayà; Merino, Sergio Busquets; Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres; Ansu Fati. All: Luis Enrique. Svizzera (5-3-2): Sommer; Benito, Rodriguez, Schar, Elvedi, Widmer; Freuler, Xhaka, Sow; Mehmedi, Seferovic. All: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020) Stasera 10 Ottobre 2020 alle ore 20:45 nello Stadio Alfredo di Stefano di Madrid si è disputata la partita di Uefa Nations League. La partita si è conclusa con la vittoria dellaper una disattenzione di un difensore della. Lanon ha sprecato le sue energie, ma ha vinto con il minimo. Leggi anche:Nations League: le dichiarazioni pre-partita Formazioni(4-2-3-1): De Gea; Jesus Navas, Ramos, Pau Torres, Gayà; Merino, Sergio Busquets; Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres; Ansu Fati. All: Luis Enrique.(5-3-2): Sommer; Benito, Rodriguez, Schar, Elvedi, Widmer; Freuler, Xhaka, Sow; Mehmedi, Seferovic. All: ...

