Somiglianza tra Lucrezia Comanducci e Alice Bellagamba (Di sabato 10 ottobre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Lucrezia Comanducci, la corteggiatrice ‘contesa’ da Gianluca De Matteis e Armando Incarnato, mi ricordava molto qualcuno, poi ho capito chi. Non è la copia di Alice ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 ottobre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:, la corteggiatrice ‘contesa’ da Gianluca De Matteis e Armando Incarnato, mi ricordava molto qualcuno, poi ho capito chi. Non è la copia di...

urturino : RT @_brynhildr_: Ma sono l'unica a notare una somiglianza incredibile tra Giggino e Morty? #DiMaio #rickAndMorty - _brynhildr_ : Ma sono l'unica a notare una somiglianza incredibile tra Giggino e Morty? #DiMaio #rickAndMorty - Saetta_McQueen : RT @TweetByWire: La somiglianza tra Lance Stroll e l'Incredibile Hulk assume un nonsochè di ironico in questo frangente. #EifelGP #F1 https… - TweetByWire : La somiglianza tra Lance Stroll e l'Incredibile Hulk assume un nonsochè di ironico in questo frangente. #EifelGP #F1 - cherryjngho : ma solo io non trovo la somiglianza tra twilight e bet bet -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Le somiglianze tra Dada e Controcultura Artribune Pikmin 3: tra ambientalismo ed esplorazione spaziale

i due pianeti interagiscono tra loro; vista la somiglianza tra gli abitanti, non è da scartare l'ipotesi che uno dei due abbia, in passato, colonizzato l'altro. Dettagli a parte, il motivo per ...

Tale e Quale Show 9 ottobre, Pago vince anche la quarta puntata

Tale e Quale Show del 9 ottobre è la quarta puntata del varietà condotto da Carlo Conti. La gara entra nel vivo, giudice ospite Luca Argentero ...

i due pianeti interagiscono tra loro; vista la somiglianza tra gli abitanti, non è da scartare l'ipotesi che uno dei due abbia, in passato, colonizzato l'altro. Dettagli a parte, il motivo per ...Tale e Quale Show del 9 ottobre è la quarta puntata del varietà condotto da Carlo Conti. La gara entra nel vivo, giudice ospite Luca Argentero ...