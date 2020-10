Se Dio vuole, Marco Giallini e Alessandro Gassmann e un inaspettato coming out: trailer, trama e cast (Di sabato 10 ottobre 2020) In Se Dio vuole, film che va in onda sabato 10 ottobre alle 21.45 su Rai 3, Marco Giallini e Alessandro Gassmann sono rispettivamente un cardiochirurgo e un sacerdote che devono fare i conti con un coming out inaspettato. Se Dio vuole, trailer Se Dio vuole, trama e cast Tommaso (Marco Giallini) è uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo rapporto con il cuore si limita alla sala operatoria. Una vita fa ha conosciuto sua moglie Carla (Laura Morante), affascinante e pasionaria, oggi sfiorita come gli ideali in cui credeva. Tommaso e Carla hanno due figli; la più grande Bianca non ha interessi, non ha idee, non ha ... Leggi su tvzap.kataweb (Di sabato 10 ottobre 2020) In Se Dio, film che va in onda sabato 10 ottobre alle 21.45 su Rai 3,sono rispettivamente un cardiochirurgo e un sacerdote che devono fare i conti con unout. Se DioSe DioTommaso () è uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo rapporto con il cuore si limita alla sala operatoria. Una vita fa ha conosciuto sua moglie Carla (Laura Morante), affascinante e pasionaria, oggi sfiorita come gli ideali in cui credeva. Tommaso e Carla hanno due figli; la più grande Bianca non ha interessi, non ha idee, non ha ...

Su Rai3 "Se Dio vuole"

Commedia italiana divertente, sabato 10 ottobre alle 21.20 su Rai3 con il film "Se Dio vuole", interpretato da Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, per la r ...

