Napoli, un altro positivo in consiglio comunale: "Affronterò anche questa" (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Dopo la campagna elettorale, a tutela della salute di tutti, ho effettuato spontaneamente più test. Purtroppo l'ultimo ha dato esito positivo. Affronteró anche questa" positivo il secondo consigliere comunale di Napoli. E' Maria Caniglia, eletta tra le fila di 'Ce simme sfastiriati", a sostegno della candidatura a sindaco di Luigi de Magistris. E' la stessa Caniglia a dare l'annuncio della sua positività al Covid-19 in un post su Facebook. Caniglia è stata candidata alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre scorsi nella lista "Fare democratico", a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca, senza essere eletta.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto ... hanno portato al sequestro di un altro quintale abbondante di “bionde”. In totale sono stati sequestrati 246 kg. di ...

Calciomercato Roma, tra i giocatori dgiallorossi che si stanno mettendo particolarmente in luce con prestazioni eccellenti, figura senz’altro Jordan Veretout ... estate è stato forte l’interesse del ...

