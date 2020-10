Manila Nazzaro | Lorenzo mi ha dato l’anello mentre stiravo

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 10 ottobre 2020) Roberta DamiataAmoroso, ha "chiesto la mano" dicon un meraviglioso anello che le ha messo al dito in un momento molto particolare. A quando le nozze?ce lo ha raccontato Il più bel regalo per il suo compleanno,lo ha ricevuto dal suo fidanzatoAmoruso: uno splendido anello di fidanzamento, che sancisce l’unione definitiva di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Avevamo imparato a conoscerli e ad amarli a Temptation Island il reality dei sentimenti dove la loro coppia era risultata la più amata. Lei definita la Queen, e lui come l’uomo che tutte le donne vorrebbero avere come fidanzato. I due avevano deciso di partecipare al ...