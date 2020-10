La proposta per aumentare i fondi per la ricerca in Italia ai livelli della Germania (Di sabato 10 ottobre 2020) Tra i progetti da finanziare con i fondi europei, a partire dai 209 miliardi del Next Generation Eu, dovrà esserci un investimento nella ricerca: un settore che in Italia c’è, è qualitativamente valido, ma si sta spegnendo per mancanza di soldi, quindi di ricercatori. Questo è il punto di partenza della proposta avanzata dal fisico Ugo Amaldi, già ricercatore al Cern, nel saggio “Pandemia e Resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19”, documento a più firme pubblicato la scorsa primavera dalla Consulta scientifica del Cortile dei Gentili – fondata dal cardinale Gianfranco Ravasi e presieduta da Giuliano Amato. A pagina 105 si può leggere il contributo di Amaldi: ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 ottobre 2020) Tra i progetti da finanziare con ieuropei, a partire dai 209 miliardi del Next Generation Eu, dovrà esserci un investimento nella: un settore che inc’è, è qualitativamente valido, ma si sta spegnendo per mancanza di soldi, quindi ditori. Questo è il punto di partenzaavanzata dal fisico Ugo Amaldi, giàtore al Cern, nel saggio “Pandemia e Resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19”, documento a più firme pubblicato la scorsa primavera dalla Consulta scientifica del Cortile dei Gentili – fondata dal cardinale Gianfranco Ravasi e presieduta da Giuliano Amato. A pagina 105 si può leggere il contributo di Amaldi: ...

carlosibilia : Condivido pienamente l'idea, proposta dal Ministro @luigidimaio, di organizzare il G 20 nel giugno 2021 a #Matera.… - AzzolinaLucia : Saluto le ragazze e i ragazzi del #FridaysForFuture. Sono d’accordo con la vostra proposta di usare i soldi del Rec… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Sassoli: “Una proposta Merkel per trovare subito l’accordo. Ma non si barattano i diritti” [dal nost… - divorex82 : RT @carlakak: Proposta M5S: Ogni articolo pubblicato sui #RotoliDiStampaigienica deve essere pagato almeno €40 lordi anzichè i 5 attuali pe… - moondie_as : Raga ve lo dico Serkan non ce la fa a nasconderglielo glielo dice sicuro. I fiori potrebbero essere un modo per scu… -

Ultime Notizie dalla rete : proposta per La proposta per aumentare i fondi per la ricerca in Italia ai livelli della Germania Linkiesta.it Roberto Speranza: "Ho proposto di vietare tutte le feste private"

Per quanto riguarda i controlli, difficili nelle case private, secondo Speranza “quando c’è una norma va rispettata, e in questi mesi abbiamo visto che gli italiani seguono le regole e le indicazioni ...

Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

Scopri su Quattroruote l'annuncio relativo a CHRYSLER Grand Voyager 2.8 CRD cat Bl.Motion Auto - Auto Usate - Quattroruote.it ...

Per quanto riguarda i controlli, difficili nelle case private, secondo Speranza “quando c’è una norma va rispettata, e in questi mesi abbiamo visto che gli italiani seguono le regole e le indicazioni ...Scopri su Quattroruote l'annuncio relativo a CHRYSLER Grand Voyager 2.8 CRD cat Bl.Motion Auto - Auto Usate - Quattroruote.it ...