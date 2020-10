Giro d’Italia 2020, Almeida: “Giornata facile dopo sette giorni a tutto gas” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Abbiamo trascorso sette giorni a tutto gas, oggi è stata una giornata facile assieme al gruppo e devo dire che è stata positiva. Mi sono goduto il panorama, soprattutto nel tratto di discesa. Amo questo tipo di paesaggi”. Così Joao Almeida ai microfoni di Rai 2 al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia con arrivo a Vieste dove il portoghese della Deceuninck-Quick Step ha mantenuto la maglia rosa. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Abbiamo trascorsogas, oggi è stata una giornataassieme al gruppo e devo dire che è stata positiva. Mi sono goduto il panorama, sopratnel tratto di discesa. Amo questo tipo di paesaggi”. Così Joaoai microfoni di Rai 2 al termine dell’ottava tappa deld’Italia con arrivo a Vieste dove il portoghese della Deceuninck-Quick Step ha mantenuto la maglia rosa.

giroditalia : Buonasera #Giro! La Tappa 7 del Giro d'Italia 2020 è finita come tutti si aspettavano: con una sontuosa volata. Ri… - giroditalia : Stage 7 | Tappa 7 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT ??Maglia Ciclamino… - giroditalia : Buongiorno #Giro! Nella tappa 7 del Giro d'Italia 2020 i protagonisti saranno i velocisti. Scopriamola insieme a… - bikenewsPhoto : DOWSETT VINCE l'8a TAPPA del GIRO D’ITALIA - ALMEIDA ANCORA in MAGLIA ROSA #Giro103 @giroditalia #bikenews… - taninarte : RT @Corriere: Giro d’Italia, il britannico Dowsett trionfa nell’ottava tappa da Giovinazzo a Vieste -

