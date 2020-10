Elisabetta Gregoraci | “Pierpaolo solo un amico speciale”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) Era doveroso per Alfonso Singorini attuale conduttore del Grande Fratello Vip fare chiarezza sul rapporto nato trae Pierpaolo Petrelli. I due, dopo un primo approccio dove era evidente l’attrazione l’uno verso l’altro, si sono frenati nella conoscenza, per la precisione è stataa porre dei limiti o come li chiama lei dei “paletti” all’ex velino e questo per alcune ragioni da riferire al di fuori della casa di Cinecittà. In seguito poi ad un aereo, che durante la settimana scorsa è volato sulla casa con una scritta decisamente particolare che riportava una frase del rapper Mr Rain: “Sei l’epicentro del mio terremoto”, Pierpaolo ha preso le distanze dallaseppur a fatica. Nel corso della puntata di ieri ...