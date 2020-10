De Paul chiama la Spagna: "Atletico Madrid? Mi piacerebbe molto giocare per Simeone" (Di sabato 10 ottobre 2020) Il centrocampista argentino, rimasto a sorpresa in bianconero, ha rivelato a Marca la sua voglia di tornare a giocare in Spagna Leggi su 90min (Di sabato 10 ottobre 2020) Il centrocampista argentino, rimasto a sorpresa in bianconero, ha rivelato a Marca la sua voglia di tornare ain

sportli26181512 : Dalla Spagna: il Real Madrid 'snobba' Pogba, la Juve...: Paul Pogba chiama, il Real Madrid non...… - infoitsport : De Paul chiama l'Atletico Madrid: 'So del loro interesse, mi piacerebbe giocare per Simeone' - infoitsport : Udinese, De Paul chiama l'Atletico: 'So che mi voleva. E a me piacerebbe tornare in Spagna' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #DePaul chiama l'#AtleticoMadrid: 'So del loro interesse, mi piacerebbe giocare per #Simeone' - BigJimmy_V : RT @TuttoMercatoWeb: Udinese, De Paul chiama l'Atletico: 'So che mi voleva. E a me piacerebbe tornare in Spagna' -