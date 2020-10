Da oggi inizia Hello World, la mostra sulla storia dell’informatica (Di sabato 10 ottobre 2020) oggi, sabato 10 ottobre, parte a Pisa Hello World, una mostra aperta all’interno dell’Internet festival. La kermesse è dedicata all’ innovazione digitale. Pannelli interattivi, proiezioni digitali, interazioni con strumenti di calcolo e molto altro per ripercorrere la storia e l’evoluzione degli strumenti di calcolo. Dalle prime macchine ai computer Apple, la storia degli strumenti di calcolo viene descritta minuziosamente, e con gli smartphone sarà possibile accedere a contenuti multimediali. Progetto interessante, inoltre, quello di “So distant, so close”, sempre facente parte dell’Internet Festival. Il progetto prevedeva che un gruppo di persone provenienti da altri paesi, visitassero dei musei di Pisa e raccontassero le ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 ottobre 2020), sabato 10 ottobre, parte a Pisa, unaaperta all’interno dell’Internet festival. La kermesse è dedicata all’ innovazione digitale. Pannelli interattivi, proiezioni digitali, interazioni con strumenti di calcolo e molto altro per ripercorrere lae l’evoluzione degli strumenti di calcolo. Dalle prime macchine ai computer Apple, ladegli strumenti di calcolo viene descritta minuziosamente, e con gli smartphone sarà possibile accedere a contenuti multimediali. Progetto interessante, inoltre, quello di “So distant, so close”, sempre facente parte dell’Internet Festival. Il progetto prevedeva che un gruppo di persone provenienti da altri paesi, visitassero dei musei di Pisa e raccontassero le ...

6000sardine : Michelangelo #Betti è il nuovo sindaco di #cascina. L’avevamo detto già settimane fa lanciando l #… - marcotravaglio : CAZZARETTI Oggi inizia dinanzi al gup di Catania l’udienza preliminare del processo a Matteo Salvini per il presunt… - LiaCapizzi : Un applauso al genio che ha stilato il programma di oggi al #RolandGarros Se Thiem e Schwartzman continuano così (… - QuotidianPost : Da oggi inizia Hello World, la mostra sulla storia dell’informatica - FondAgnelli : RT @PPANthebrief: Oggi #SpamRoma festival @architettiroma inizia con la presentazione di un progetto per un nuovo spazio scolastico #scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi inizia È iniziata la scuola Il Post Salverò mia figlia/ Su Rete 4 il film con protagonista Kayla Ewell (oggi, 10 ottobre)

Salverò mia figlia in onda su Rete 4 oggi, 10 ottobre, dalle 16.40 ... Ovviamente il lavoro comporta sacrifici per entrambi, quindi inizia la ricerca di una scuola per l’infanzia alla quale affidare ...

Oggi i campionati di triathlon 2020 con la “Borgo Egnazia TRI”

Prendono il via oggi i Campionati Italiani di Triathlon Medio 2020 con la ... 90km in bicicletta, con un percorso che inizia dalla costa brindisina di Savelletri per poi proseguire nell’entroterra ...

Salverò mia figlia in onda su Rete 4 oggi, 10 ottobre, dalle 16.40 ... Ovviamente il lavoro comporta sacrifici per entrambi, quindi inizia la ricerca di una scuola per l’infanzia alla quale affidare ...Prendono il via oggi i Campionati Italiani di Triathlon Medio 2020 con la ... 90km in bicicletta, con un percorso che inizia dalla costa brindisina di Savelletri per poi proseguire nell’entroterra ...