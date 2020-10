Corriere | dubbi sulla conclusione del campionato | Serie A e Figc pensano ai playoff

(Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo i contagi di ieri tra i calciatori di Inter e Milan e i sempre più frequenti casi di contagio nei club diA, il calcio inizia a farsi delle domande. A chiedersi se il, in una situazione del genere, potrà concludersi. L’unica possibilità per portarlo a termine sono i. Ildella Sera scrive: “In questo clima di massima allerta, ci si chiede se il, così come è strutturato, arriverà a. L’ideaè sullo sfondo e il presidente Gravina intende affrontare l’argomento al più presto con Dal Pino. Tema rinviato a quando si sarà esaurito il dibattito sui fondi: l’assemblea si terrà martedì all’hotel ...

martinapennisi : Dubbi e quesiti sull'#appImmuni, proviamo a fare chiarezza sul @Corriere partendo dal più importante: la notifica - napolista : Corriere: dubbi sulla conclusione del campionato, #SerieA e #Figc pensano ai #playoff #Gravina affronterà al più pr… - FraNasato : Theo Hernandez al @Corriere: 'Possiamo vincere il derby, siamo un altro #Milan. Ibra fondamentale, da quando è arri… - Giovanni_Mex : @Corriere Il termine esatto è lestofante... Per dubbi visitare treccani. - ntr_ob : RT @martinapennisi: Dubbi e quesiti sull'#appImmuni, proviamo a fare chiarezza sul @Corriere partendo dal più importante: la notifica https… -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere dubbi

Corriere della Sera

Theo Hernandez suona la carica in casa Milan. Il 23enne terzino sinistro francese ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera: "Per vincere il derby contro l'Inter dobbiamo correr ..."È vero, i numeri sembrano quelli di aprile, ma non c'è lo stesso andamento del virus, perché non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti: i casi positivi c ...