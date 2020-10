Carlo Acutis è beato. Morto adolescente per una leucemia, già a 3 anni manifestava i segni della fede (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ stato proclamato beato nella Basilica di San Francesco ad Assisi il giovane Carlo Acutis, Morto nel 2006, a 15 anni, per una leucemia fulminante al termine di una breve vita dedicata alla fede. Carlo Acutis, la salma esposta in tuta da ginnastica È il primo «millennial» a ricevere gli onori dell’altare: la sua salma è stata composta e poi esposta al pubblico in tuta e scarpe da ginnastica. Carlo è anche il primo beato ad aver avuto in vita sua un profilo social su Facebook, attraverso il quale ha dato testimonianza della sua profonda fede. Da lì raccontava di sentire la presenza di Gesù «come un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ stato proclamatonella Basilica di San Francesco ad Assisi il giovanenel 2006, a 15, per unafulminante al termine di una breve vita dedicata alla, la salma esposta in tuta da ginnastica È il primo «millennial» a ricevere gli onori dell’altare: la sua salma è stata composta e poi esposta al pubblico in tuta e scarpe da ginnastica.è anche il primoad aver avuto in vita sua un profilo social su Facebook, attraverso il quale ha dato testimonianzasua profonda. Da lì raccontava di sentire la presenza di Gesù «come un ...

