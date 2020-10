Cagliari, infortunio al ginocchio per Simone Pinna (Di sabato 10 ottobre 2020) Brutte notizie in casa Cagliari ed in particolare per Simone Pinna. Come riportato dai canali social del club, il difensore 22enne ha riportato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Si preannuncia uno stop piuttosto lungo quindi per Pinna, che sarà monitorato dallo staff medico del Cagliari nelle prossime settimane. Il tweet del Cagliari 🤕 infortunio Lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per Simone #Pinna. I tempi di recupero verranno valutati progressivamente dallo staff medico del Club. Forza Simo, ti aspettiamo! 💪🏼 pic.twitter.com/a4iTa4X9nU — Cagliari Calcio ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Brutte notizie in casaed in particolare per. Come riportato dai canali social del club, il difensore 22enne ha riportato la lesione del legamento collaterale mediale deldestro. Si preannuncia uno stop piuttosto lungo quindi per, che sarà monitorato dallo staff medico delnelle prossime settimane. Il tweet delLesione del legamento collaterale mediale deldestro per. I tempi di recupero verranno valutati progressivamente dallo staff medico del Club. Forza Simo, ti aspettiamo! 💪🏼 pic.twitter.com/a4iTa4X9nU —Calcio ...

sportface2016 : #SerieA #Cagliari Infortunio al ginocchio per #Pinna - andreameli51 : Situazione terzini sinistri nel #Cagliari: - Lykogiannis ?? Infortunio in Nazionale - Tripaldelli ?? Nel focolaio… - FantaMasterApp : 'Tegola Cagliari, non solo Pereiro: infortunio per un difensore' - CentotrentunoC : #CAGLIARI ?? Simpatica nuova avventura per il bomber rossoblù #Pavoletti che ha collaborato nella canzone… -