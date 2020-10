Battipaglia | altri bimbi positivi | le rassicurazioni del sindaco Francese

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il primo caso di contagio, nella stessa classe del bimbo già risultato positivo e posta in quarantena, sono emersitre alunni ed un’insegnanteal Covid-19. In totale sono sei nuovi casiregistrati nel comune di, 23 in totale ma come ha tenuto a spiegare in un video la sindaca Ceciliasi tratta di dati provvisori in quanto si attendendo gli esiti di ulteriori tamponi che dovrebbero essere processati nella giornata di oggi. I bambini risultatial Covid-19 stanno bene e non presentano sintomi particolari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.