Adriano Panatta si è sposato | matrimonio a Venezia con Anna

(Di sabato 10 ottobre 2020)si è! Il campione di tennis si è unito incon la compagna, in una piccola cerimonia che si è tenuta a. C’erano pochi presenti, solo i familiari hanno assistito al giorno più bello per la coppia.si sono uniti incon un rito … L'articolosi èconproviene da Gossip e Tv.

peppesava : RT @Ragusanews: Adriano Panatta, matrimonio a 70 anni. FOTO - Ragusanews : Adriano Panatta, matrimonio a 70 anni. FOTO - giorgio_grandi : #10ottobre Adriano Panatta sposa Anna Bonamigio dopo ben sei anni di relazione... e molti flirt giovanili. Aguri a… - Gazzettino : #adriano panatta sposa Anna Bonamigo, il #matrimonio del campione a #venezia - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #adriano panatta si sposa a Venezia: dice sì ad #anna bonamigo sulle note di Ennio Morricone -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Panatta

Adriano Panatta si è sposato! Il campione di tennis si è unito in matrimonio con la compagna Anna, in una piccola cerimonia che si è tenuta a Venezia. C’erano pochi presenti, solo i familiari hanno as ...Venezia - La leggenda del tennis italiano Adriano Panatta (70 anni) ha sposato questa mattina a Venezia la sua compagna, Anna Bonamigo. L’evento, riservato ai soli familiari, si è tenuto con rito civi ...