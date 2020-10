Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 9 OTTOBREORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA; COINVOLTI UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE. PIÙ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 È STATO RIAPERTO IL NODO A24-TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA, PERMANGONO CODE DA PORTONACCIO. RESTA INVARIATA INVECE LA SITUAZIONE SULLA CASSIA, CI SONO ANCORA CODE VERSO VITERBO TRA CAMPAGNANO DIE SETTEVENE PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE NELLE GIORNATE DI DOMANI 10 OTTOBRE E DOMENICA 11, SULLA LINEA FERROVIARIA ...