Uomini e Donne, Cecilia e Carlo: è la fine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli sono una delle ultime amatissime coppie di Uomini e Donne. I due hanno fatto sognare tutti con i loro percorso, e adesso a 5 mesi dalla scelta si sono detti addio. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che pensavano che tra i due tutto procedesse a gonfie vele. Entrambi hanno annunciato la loro rottura tramite i profili social conArticolo completo: Uomini e Donne, Cecilia e Carlo: è la fine dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 ottobre 2020)Zagarrigo ePietropoli sono una delle ultime amatissime coppie di. I due hanno fatto sognare tutti con i loro percorso, e adesso a 5 mesi dalla scelta si sono detti addio. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che pensavano che tra i due tutto procedesse a gonfie vele. Entrambi hanno annunciato la loro rottura tramite i profili social conArticolo completo:: è ladal blog SoloDonna

matteosalvinimi : #Salvini: per le importanti comunali dell'anno prossimo nelle grandi città italiane chiederemo di candidarsi a donn… - LiaQuartapelle : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio sono liberi. Lo hanno annunciato le autorità maliane. Una bella notizia per tutta… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - laLucia82 : Il calceus poteva essere indossato solo dai cittadini romani: colorato per le donne (rosso, verde giallo e bianco)… - oldclockend : @nerosolari Mediaset naturalmente è sempre lì con i suoi illuminanti programmi tipo Grande Fratello, Uomini e Donne… -