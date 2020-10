Sequestrati 116mila prodotti considerati pericolosi in Porto a Trieste (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una gran quantità – circa 116 mila pezzi – di prodotti considerati pericolosi, come detergenti, igienizzanti per mani, solventi, insetticidi, provenienti dalla Turchia, sono stati Sequestrati nell’arco dell’ultimo mese dai militari della Capitaneria di Porto, del II Gruppo Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) dell’Ufficio delle Dogane di Trieste, nell’ambito di controlli nel Porto. Sono anche state denunciate 7 persone, responsabili delle aziende mittenti e comandanti dei traghetti su cui le merci erano state imbarcate. Il reato contestato è violazione della normativa sul trasPorto di “merci pericolose” prevista dal Codice della ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una gran quantità – circa 116 mila pezzi – di, come detergenti, igienizzanti per mani, solventi, insetticidi, provenienti dalla Turchia, sono statinell’arco dell’ultimo mese dai militari della Capitaneria di, del II Gruppo Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) dell’Ufficio delle Dogane di, nell’ambito di controlli nel. Sono anche state denunciate 7 persone, responsabili delle aziende mittenti e comandanti dei traghetti su cui le merci erano state imbarcate. Il reato contestato è violazione della normativa sul trasdi “merci pericolose” prevista dal Codice della ...

