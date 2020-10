Sei ore e mezza per il tampone al drive-in: il nostro racconto [VIDEO] (Di venerdì 9 ottobre 2020) Più di sei ore in macchina per riuscire a fare il tampone: succede a Roma, in concomitanza con l’aumento del numero dei contagi. Le scuole che riaprono, l’effetto “ritorno” dalle vacanze, la fine dello smart working per alcuni lavori, l’arrivo dell’autunno, un inopportuno ma inevitabile calo dell’attenzione collettiva. Possono essere tanti i motivi che hanno … L'articolo Sei ore e mezza per il tampone al drive-in: il nostro racconto VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Più di sei ore in macchina per riuscire a fare il: succede a Roma, in concomitanza con l’aumento del numero dei contagi. Le scuole che riaprono, l’effetto “ritorno” dalle vacanze, la fine dello smart working per alcuni lavori, l’arrivo dell’autunno, un inopportuno ma inevitabile calo dell’attenzione collettiva. Possono essere tanti i motivi che hanno … L'articolo Sei ore eper ilal-in: ilproviene da www.meteoweek.com.

