Roma, operazioni anti abusivismo: oltre 5mila articoli sequestrati dalla Polizia Locale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Prosegue la lotta all'abusivismo commerciale condotta della Polizia Locale di Roma Capitale. Nelle ultime 48 ore gli agenti dei Gruppi Gssu, Pics, Prati e Trevi hanno posto sotto sequestro oltre 5mila articoli, principalmente accessori di abbigliamento , giocattoli, prodotti di elettronica e di telefonia. Le verifiche hanno riguardato in particolare le località maggiormente interessate dal fenomeno dei venditori abusivi , dalle principali piazze del Centro Storico, al Colosseo, alle vie commerciali nel quartiere Prati e quelle intorno al Vaticano. Leggi anche: 'Tu mi porti ad ammazzarti! Guarda adesso che faccio!', prende un coltello e minaccia la moglie davanti alle loro bimbe: arrestato 44enne Fermate 4 straniere Nel ...

