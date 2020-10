Roland Garros 2020: Nadal inarrestabile e finalista, Schwartzman cade in tre set (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rafael Nadal ha conquistato l’accesso in finale al Roland Garros 2020, eliminando in tre set l’argentino Diego Schwartzman per 6-3, 6-3, 7-6(0), quest’ultimo fautore dell’eliminazione del maiorchino agli Internazionali BNL d’Italia. Decimo successo su undici confronti con il sudamericano per Nadal, sempre più dominante sui campi in terra rossa e leader indiscusso e probabilmente inarrivabile a Parigi. Schwartzman ha tentato di infastidire l’opponente usufruendo delle proprie armi, puntando sul dinamismo che lo caratterizza e spingendo frequentemente sul rovescio di Nadal, gradualmente però domato dai colpi di contrattacco dell’iberico. Nadal ha difatti condotto ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rafaelha conquistato l’accesso in finale al, eliminando in tre set l’argentino Diegoper 6-3, 6-3, 7-6(0), quest’ultimo fautore dell’eliminazione del maiorchino agli Internazionali BNL d’Italia. Decimo successo su undici confronti con il sudamericano per, sempre più dominante sui campi in terra rossa e leader indiscusso e probabilmente inarrivabile a Parigi.ha tentato di infastidire l’opponente usufruendo delle proprie armi, puntando sul dinamismo che lo caratterizza e spingendo frequentemente sul rovescio di, gradualmente però domato dai colpi di contrattacco dell’iberico.ha difatti condotto ...

