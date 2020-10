Napoli, Bakayoko subito titolare contro l’Atalanta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gattuso dovrebbe schierare subito Bakayoko dal 1′ contro l’Atalanta Tiemoué Bakayoko è stato l’ultimo acquisto del Napoli nella finestra di calciomercato conclusasi da poco. Il francese è stato il colpo last-minute, quello però che ha sistemato la mediana di Gennaro Gattuso. Come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore di proprietà del Chelsea, già allenato dal tecnico azzurro ai tempi del Milan, si abbina perfettamente a tutti gli schemi della squadra. Per questo motivo, Gattuso starebbe pensando di schierarlo subito titolare nella prossima partita contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gattuso dovrebbe schieraredal 1′l’Atalanta Tiemouéè stato l’ultimo acquisto delnella finestra di calciomercato conclusasi da poco. Il francese è stato il colpo last-minute, quello però che ha sistemato la mediana di Gennaro Gattuso. Come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore di proprietà del Chelsea, già allenato dal tecnico azzurro ai tempi del Milan, si abbina perfettamente a tutti gli schemi della squadra. Per questo motivo, Gattuso starebbe pensando di schierarlonella prossima partital’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

