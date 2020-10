Mini lockdown in provincia di Latina, e potrebbe non essere l'unico (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - E' Mini lockdown nella provincia di Latina. La stretta della Regione Lazio è arrivata per far fronte all'impennata dei contagi e tra le nuove misure anti-Covid ci sono la chiusura anticipata di pub, bar e ristoranti alle ore 24, il contingentamento del numero di persone che possono frequentare contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi e anche la richiesta di favorire, laddove possibile, lo smart working. L'unità di crisi della Regione Lazio ha tenuto conto dell'incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155%, in relazione alle note della Asl di Latina del 7 di ottobre. La nuova ordinanza prevede che per le prossime due settimane, vengano rispettate queste misure ... Leggi su agi (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - E'nelladi. La stretta della Regione Lazio è arrivata per far fronte all'impennata dei contagi e tra le nuove misure anti-Covid ci sono la chiusura anticipata di pub, bar e ristoranti alle ore 24, il contingentamento del numero di persone che possono frequentare contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi e anche la richiesta di favorire, laddove possibile, lo smart working. L'unità di crisi della Regione Lazio ha tenuto conto dell'incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155%, in relazione alle note della Asl didel 7 di ottobre. La nuova ordinanza prevede che per le prossime due settimane, vengano rispettate queste misure ...

