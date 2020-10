Milan, Matteo Gabbia positivo al Coronavirus (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, e Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, altri due calciatori della Nazionale Under 21 sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di Alessandro Plizzari (portiere della Reggina) e di Matteo Gabbia, difensore del Milan, per il quale è stato diramato un comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, e Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, altri due calciatori della Nazionale Under 21 sono risultati positivi al. Si tratta di Alessandro Plizzari (portiere della Reggina) e di, difensore del, per il quale è stato diramato un comunicato ufficiale: “ACcomunica di essere stato informato che, ora … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

