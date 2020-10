Lorella Cuccarini dura su Matano: “Faceva l’amico ma mi ha pugnalata” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lorella Cuccarini dura su Matano, la conduttrice ospite di Verissimi si è nuovamente scagliata contro il suo ex collega della Vita in diretta. foto facebookDalla scorsa stagione televisiva è davvero cambiato tutto, la conduttrice più amata dagli italiani che era alla guida insieme al giornalista Alberto Matano de la Vita in diretta si è vista sbattere fuori per scelte dell’azienda. Prima di farlo però ci ha tenuto proprio in onda ha rendere noto tutto quello che accadeva dietro le quinte per poi continuare a farlo anche dopo con la diatriba che per mesi ha portato avanti contro il suo ex collega. “Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020)su, la conduttrice ospite di Verissimi si è nuovamente scagliata contro il suo ex collega della Vita in diretta. foto facebookDalla scorsa stagione televisiva è davvero cambiato tutto, la conduttrice più amata dagli italiani che era alla guida insieme al giornalista Albertode la Vita in diretta si è vista sbattere fuori per scelte dell’azienda. Prima di farlo però ci ha tenuto proprio in onda ha rendere noto tutto quello che accadeva dietro le quinte per poi continuare a farlo anche dopo con la diatriba che per mesi ha portato avanti contro il suo ex collega. “Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che ...

