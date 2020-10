Gabriel Garko fidanzato per 11 anni con un ragazzo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo aver parlato di «segreto di Pulcinella» a proposito della sua sessualità, il divo è stato ancora più esplicito: «Ho avuto la mia prima storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Vivevamo insieme, ma quando venivano degli amici a line serata lui faceva finta di andare via per poi tornare». «Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistemate lo impone. Ma oggi mi sono tolto la maschera. Frequento una persona con cui sto bene». «Con Èva Grimaldi è stato amore senza sesso. Avrei anche potuto sposarla». «La mia famiglia ha sempre saputo tutto e mi ha protetto». «Un figlio? Mi piacerebbe, ma solo con qualcuno accanto». Se al Gf Vip ha iniziato ad aprire la porta sulla sua intimità, raccontando che la storia con Adua ... Leggi su aciclico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo aver parlato di «segreto di Pulcinella» a proposito della sua sessualità, il divo è stato ancora più esplicito: «Ho avuto la mia prima storia d’amore con undi nome Riccardo. Vivevamo insieme, ma quando venivano degli amici a line serata lui faceva finta di andare via per poi tornare». «Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistemate lo impone. Ma oggi mi sono tolto la maschera. Frequento una persona con cui sto bene». «Con Èva Grimaldi è stato amore senza sesso. Avrei anche potuto sposarla». «La mia famiglia ha sempre saputo tutto e mi ha protetto». «Un figlio? Mi piacerebbe, ma solo con qualcuno accanto». Se al Gf Vip ha iniziato ad aprire la porta sulla sua intimità, raccontando che la storia con Adua ...

