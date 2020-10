Covid, in Lombardia quasi mille positivi Balzo in avanti dei contagi in regione (Di venerdì 9 ottobre 2020) I nuovi contagi giornalieri individuati in Lombardia sono 983, con un Balzo che porta la regione a sopravanzare la Campania che ne registra 769. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 9 ottobre 2020) I nuovigiornalieri individuati insono 983, con unche porta laa sopravanzare la Campania che ne registra 769.

GrimoldiPaolo : Per mesi la #Lombardia è stata sbeffeggiata dal governatore #DeLuca. Oggi mettiamo a disposizione posti letto e sa… - ksnt63 : RT @ASampierdarena: 'Trincea' Nuovi positivi emersi oggi su casi testati (dati PC). #COVID Lombardia 983 (+300) / 16373??6.0% Campania 76… - ButtiGrazia : @Affaritaliani #DeLuca ha a la memoria corta, sulla Lombardia, di infamie, ne hanno dette di cotte e di crude. Urgo… - luisa_chiari : RT @Virus1979C: In #lombardia 983 nuovi casi positivi al covid. Tra una settimana vedremo le prime restrizioni. Inevitabile. - rifondazione20 : ControLaCrisi - Ecco perché la strage 'del' Covid è anche la strage 'per' il Covid e vede sul banco degli imputati… -