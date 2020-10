Covid-19, positivo uno studente: chiude l’Istituto Telesi@ (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – E’ risultato positivo al Covid-19 uno studente che frequenta l’Istituto Telesi@, e per questo motivo l’Istituto di via Caio Ponzio Telesino resterà chiuso domani, sabato 10 ottobre ed anche lunedì 12 ottobre per sanificazione. Sembrerebbe che uno studente dell’Istituto del centro termale, sia venuto in contatto con un positivo al Covid-19 e perciò avrebbe poi effettuato il tampone risultato anch’esso positivo. E’ stata allertata l’Asl che nelle prossime ore deciderà se a seguito del tampone la classe ed i contatti dovranno sottoporsi in regime di quarantena fiduciaria. L'articolo Covid-19, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – E’ risultatoal-19 unoche frequenta l’Istituto@, e per questo motivo l’Istituto di via Caio Ponziono resterà chiuso domani, sabato 10 ottobre ed anche lunedì 12 ottobre per sanificazione. Sembrerebbe che unodell’Istituto del centro termale, sia venuto in contatto con unal-19 e perciò avrebbe poi effettuato il tampone risultato anch’esso. E’ stata allertata l’Asl che nelle prossime ore deciderà se a seguito del tampone la classe ed i contatti dovranno sottoporsi in regime di quarantena fiduciaria. L'articolo-19, ...

