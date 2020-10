Chris Jericho – il migliore al mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Da dove si comincia per raccontare la storia di? Parliamo di un uomo che è riuscito a diventare una leggenda vivente neldel wrestling, con 30 anni di carriera all’attivo. Un lottatore divenuto rockstar, con esperienza nel cinema e nella televisione. E l’elenco sarebbe ancora lungo. Lo stesso Y2J si è proclamato, durante il feud con CM Punk, ilalin tutto ciò che fa. E non diceva niente di così assurdo.– fonte bleachreport Il debutto Formato professionalmente nella federazione di Stu Hart,girò mezzoprima di approdare nella ECW, dove in pochi mesi ottenne il primo titolo. Fu allora notato dalla WCW dove ...