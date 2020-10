Angelo Ciocca (Lega): «In Francia e Spagna più contagi? Penalizzati dalla pulizia» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le parole di Angelo Ciocca a Telelombardia risultavano incredibili anche per il conduttore della trasmissione che stava ospitando l’europarlamentare della Lega. Analizzando il quadro dei contagi in Europa, nonostante i 4400 nuovi positivi fatti registrare nelle ultime 24 ore in Italia, il politico del Carroccio ha parlato delle situazioni di Francia e Spagna che, al momento, hanno rispettivamente 18mila e 12mila contagi nell’ultima giornata. LEGGI ANCHE > A Salvini non è affatto piaciuta la messinscena con la scarpa di Ciocca a Strasburgo Angelo Ciocca ha detto che in Francia e in Spagna ci sono più contagi per questioni di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le parole dia Telelombardia risultavano incredibili anche per il conduttore della trasmissione che stava ospitando l’europarlamentare della. Analizzando il quadro deiin Europa, nonostante i 4400 nuovi positivi fatti registrare nelle ultime 24 ore in Italia, il politico del Carroccio ha parlato delle situazioni diche, al momento, hanno rispettivamente 18mila e 12milanell’ultima giornata. LEGGI ANCHE > A Salvini non è affatto piaciuta la messinscena con la scarpa dia Strasburgoha detto che ine inci sono piùper questioni di ...

HuffPostItalia : 'Più contagi in Francia e Spagna? Sono più 'sporchi'. Le parole del leghista Angelo Ciocca - giornalettismo : Poi si difende, sostenendo di aver voluto fare una 'provocazione'. Così, #AngeloCiocca, europarlamentare della… - GarneWrex : RT @HuffPostItalia: 'Più contagi in Francia e Spagna? Sono più 'sporchi'. Le parole del leghista Angelo Ciocca - gselvaggia : RT @ilgiornale: Covid in Europa? Paesi meno puliti dell'Italia, l'affondo del leghista Angelo Ciocca durante la trasmissione di Telelombard… - ImpieriFilippo : RT @ilgiornale: Covid in Europa? Paesi meno puliti dell'Italia, l'affondo del leghista Angelo Ciocca durante la trasmissione di Telelombard… -