X Factor 2020 le Under Donna scelte da Hell Raton ai Bootcamp – Puntata 8 ottobre 2020

(Di giovedì 8 ottobre 2020) X. Ledaai, giovedì 8su Sky Uno. Ecco i concorrenti che passano alle Last Call. Stasera Xritorna con un nuovo appuntamento, e una nuova fase. Siamo già alla fase dei, in onda giovedì 8alle 21:15 su Sky Uno e venerdì 9 su TV8 alle 21:30. I quattro giudici dovranno scegliere i concorrenti che passeranno alla fase delle Last Call (i vecchi Home Visit), e stasera abbiamo scoperto le categorie assegnate ale...

XFactor_Italia : Volete qualche spoiler sul Bootcamp di #XF2020? Cominciamo col dirvi che domani vedrete in azione le categorie di… - XFactor_Italia : Visto che ce le chiedete sempre, ecco tutte ma proprio tutte le gif delle Audizioni di #XF2020 - movietele : #XFactor2020: categorie assegnate ai giudici | - clikservernet : X Factor 2020, la prima puntata di Bootcamp stasera su Sky Uno: tocca a Hell Raton e Mika - Noovyis : (X Factor 2020, la prima puntata di Bootcamp stasera su Sky Uno: tocca a Hell Raton e Mika) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

X Factor 2020: tutto pronto per i bootcamp! | SCOPRI Gli Hollywood Vampires contano già innumerevoli concerti in cui Johnny Depp però ha sempre mantenuto un profilo basso, vestendo semplicemente i ...Sabato 10 ottobre, subito dopo X Factor, su Sky Uno, andrà in onda il Green Carpet Fashion Awards. Sono premi a personalità e aziende che si sono distinti per sostenibilità, uguaglianza e diversità. L ...