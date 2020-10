Tom Cruise torna sul set ma tra i malati di Covid. Esplode la polemica - (Di giovedì 8 ottobre 2020) Carlo Lanna I set cinematografici tornano a lavoro dopo la pausa forzata dei mesi scorsi. E Tom Cruise si butta sulle riprese romane di Mission: Impossible 7 ma è polemica Nonostante la paura del Covid, la filiera cinematografica italiana e internazione ha bisogno di ripartire. Molti sono i set che sono tornati a popolarsi di attori, comparse, registi e tecnici. Come quello di Mission: Impossible 7. E neanche a dirlo, la storica saga di spionaggio in cui spicca Tom Cruise come camaleontico protagonista attualmente è tornata in fase di produzione a Roma e nel cuore della Capitale. Il film, come quasi tutti quelli in programma per il 2019, sono stati rimandati al prossimo anno, e quello di Tom Cruise non è sfuggito alla ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Carlo Lanna I set cinematograficino a lavoro dopo la pausa forzata dei mesi scorsi. E Tomsi butta sulle riprese romane di Mission: Impossible 7 ma èNonostante la paura del, la filiera cinematografica italiana e internazione ha bisogno di ripartire. Molti sono i set che sonoti a popolarsi di attori, comparse, registi e tecnici. Come quello di Mission: Impossible 7. E neanche a dirlo, la storica saga di spionaggio in cui spicca Tomcome camaleontico protagonista attualmente èta in fase di produzione a Roma e nel cuore della Capitale. Il film, come quasi tutti quelli in programma per il 2019, sono stati rimandati al prossimo anno, e quello di Tomnon è sfuggito alla ...

