SuperLega 2020 2021 | programma | tv e streaming quarta giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Laprosegue con ladi andata del campionato. Dopo il turno infrasettimanale, le 12 squadre tornano in campo per sfidarsi nei match della, tutti indomenica 11 ottobre. Scopriamo il, con date e orari, e come vedere in tv ele partite. schiacciata Modena – Photo Credit: Lega Volley Official Website: laLe partite delladiandranno in scena tutte nella serata di domenica 11 ottobre ...