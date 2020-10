Sassuolo, Carnevali: «Boga fortunatamente si allena dopo il COVID» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di Boga guarito dal Coronavirus: le sue parole Giovanni Carnevali, ai microfoni di Radio Sportiva, ha fatto il punto su Jeremie Boga. dopo più di 40 giorni l’attaccante del Sassuolo è guarito dal COVID. Ecco le parole del dirigente neroverde. «A causa del COVID non lo abbiamo mai avuto, fortunatamente ora ha ripreso ad allenarsi da 2 giorni da solo, ma è stato un periodo davvero lungo. Però dobbiamo convivere con questi problemi sappiamo che ci possono essere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato diguarito dal Coronavirus: le sue parole Giovanni, ai microfoni di Radio Sportiva, ha fatto il punto su Jeremiepiù di 40 giorni l’attaccante delè guarito dal. Ecco le parole del dirigente neroverde. «A causa delnon lo abbiamo mai avuto,ora ha ripreso adrsi da 2 giorni da solo, ma è stato un periodo davvero lungo. Però dobbiamo convivere con questi problemi sappiamo che ci possono essere». Leggi su Calcionews24.com

