Santanchè: «L’App Immuni? Non la scarico e non sono una disgraziata, c’è poca trasparenza» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Secco “no” all’App Immuni da Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d’Italia a L’aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7 taglia corto: «Non sono una disgraziata. Ma l’App Immuni non la scarico, non c’è stata trasparenza, la privacy è una cosa molta seria». E poi incalza: «Non sappiamo come e da chi vengono gestiti i dati. Su questa App Immuni non c’è nessuna chiarezza , abbiamo fatto duemila domande il governo non ci ha mai risposto». Santanchè contro Conte E ancora, altri attacchi contro Giuseppe Conte e il governo: «Senza i voti dell’opposizione non ci sarebbero stati soldi da spendere perché questo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Secco “no” all’Appda Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d’Italia a L’aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7 taglia corto: «Nonuna. Ma l’Appnon la, non c’è stata, la privacy è una cosa molta seria». E poi incalza: «Non sappiamo come e da chi vengono gestiti i dati. Su questa Appnon c’è nessuna chiarezza , abbiamo fatto duemila domande il governo non ci ha mai risposto». Santanchè contro Conte E ancora, altri attacchi contro Giuseppe Conte e il governo: «Senza i voti dell’opposizione non ci sarebbero stati soldi da spendere perché questo ...

