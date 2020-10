PS5 supporterà gli SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe come memoria aggiuntiva di archiviazione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella giornata di ieri abbiamo potuto dare uno sguardo più da vicino ai componenti interni di PlayStation 5 grazie al video teardown. Durante la spiegazione del progettista di Sony, Yasuhiro Ootori, siamo venuti a conoscenza di particolari che costituiranno la console next-gen, primo fra tutti l'innovazione per quanto riguarda il sistema di raffreddamento che utilizzerà il metallo liquido.Ora, un utente Twitter prima ed il forum di ResetEra dopo, hanno scoperto qualcosa di più per quanto riguarda la memoria di espansione aggiuntiva. Sony supporterà qualsiasi SSD di terze parti purché abbia la velocità necessaria, ma ora dopo il video teardown forse sappiamo anche quali dimensioni supporterà. PS5 sarà in grado di utilizzare un qualsiasi SSD con interfaccia M.2 PCIe 4.0 ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella giornata di ieri abbiamo potuto dare uno sguardo più da vicino ai componenti interni di PlayStation 5 grazie al video teardown. Durante la spiegazione del progettista di Sony, Yasuhiro Ootori, siamo venuti a conoscenza di particolari che costituiranno la console next-gen, primo fra tutti l'innovazione per quanto riguarda il sistema di raffreddamento che utilizzerà il metallo liquido.Ora, un utente Twitter prima ed il forum di ResetEra dopo, hanno scoperto qualcosa di più per quanto riguarda ladi espansione. Sony supporterà qualsiasi SSD di terze parti purché abbia la velocità necessaria, ma ora dopo il video teardown forse sappiamo anche quali dimensioni supporterà. PS5 sarà in grado di utilizzare un qualsiasi SSD con interfaccia M.24.0 ...

